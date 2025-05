Bailarina sofre queimadura no rosto em show no México Incidente com lança-chamas marca apresentação da banda Los Ilegales Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 13h13 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bailarina tem rosto queimado durante espetáculo pirotécnico em show

Durante um show da banda dominicana Los Ilegales no México, a bailarina Pâmela Labur foi atingida pelo fogo de um lança-chamas enquanto se apresentava no palco. Concentrada em sua coreografia, ela não percebeu a proximidade do equipamento pirotécnico que foi acionado repentinamente. Rapidamente, Pâmela cobriu o rosto e saiu correndo do palco. O incidente foi tão súbito que nem os outros dançarinos nem o público perceberam o ocorrido, permitindo que o espetáculo continuasse normalmente. Após o susto, Pâmela tranquilizou os fãs afirmando estar bem e sem ferimentos graves.

Assista em vídeo - Bailarina tem rosto queimado durante espetáculo pirotécnico em show

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!