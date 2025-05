Barulho de oficina deixa vizinhos em pé de guerra em Guarulhos (SP) Sueli afirma que ruído excessivo interfere em seu descanso diurno; José Wildo culpa tráfego aéreo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 12h46 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h46 ) twitter

Barulho de oficina deixa vizinhos em pé de guerra em Guarulhos (SP)

Em Guarulhos, um conflito de longa data entre Sueli e José Wildo envolve o barulho gerado por uma oficina. Sueli, que trabalha à noite e precisa descansar durante o dia, reclama do ruído constante. A prefeitura constatou que o nível de ruído em sua casa é de 68 decibéis, acima do permitido.

Sueli levou o caso à Justiça buscando redução do barulho e indenização por danos morais. Contudo, o juiz decidiu a favor de José Wildo, destacando que parte do ruído vem do tráfego aéreo próximo. Apesar das reformas feitas por Wildo para diminuir o som, Sueli afirma que a situação não melhorou.

A vizinhança está dividida quanto ao incômodo causado pelo barulho. Enquanto alguns moradores não se sentem afetados, uma ex-moradora mencionou ter se mudado devido ao incômodo. Tentativas de conciliação foram feitas entre Sueli e José Wildo, mas o impasse persiste.

