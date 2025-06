Cachorra foge de hotel para pets em São Paulo Veronika desaparece e mobiliza buscas no Morumbi Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 12h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tutora procura cachorra que fugiu de hotel para pets em São Paulo

A cachorra Veronika fugiu de um hotel para pets na zona sul de São Paulo enquanto sua tutora, Luize, estava de férias. A fuga ocorreu no dia 12 de junho, mas Luize só foi informada um dia depois. Câmeras de segurança registraram Veronika escapando pela janela.

Luize havia deixado Veronica no hotel por 15 dias devido a uma viagem planejada. Após o desaparecimento, ela contratou uma equipe especializada em cães farejadores para ajudar nas buscas. A última vez que Veronica foi vista foi em uma praça no bairro do Morumbi.

Valéria, proprietária do hotel, explicou que demorou para informar Luize sobre o sumiço porque esperava resolver a situação antes. Ela acreditava que a comunicação imediata poderia causar preocupação desnecessária à tutora.

Enquanto isso, Luize conta com o apoio de amigos e voluntários para encontrar Veronika, utilizando também as redes sociais para divulgar o caso.

‌



Assista ao vídeo - Tutora procura cachorra que fugiu de hotel para pets em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!