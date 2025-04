Cães Rottweiler atacam animais menores que passeavam com a tutora em São Paulo Incidente deixou tutora ferida e caso está sob investigação policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h52 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h52 ) twitter

Rottweillers atacam cães menores que passeavam com a tutora em São Paulo

Em São Paulo, dois cães da raça rottweiler atacaram dois cachorros menores que estavam passeando com sua tutora, Juliana. Durante a tentativa de proteger seus animais, Juliana sofreu ferimentos nas mãos e pernas. O pug Jack conseguiu escapar sem ferimentos, enquanto Miguel, outro cachorro, precisou ser internado e enfrentou risco de morte.

O incidente ocorreu em uma área residencial, onde duas pessoas tentaram ajudar, mas não conseguiram impedir o ataque. Após o ocorrido, Juliana iniciou uma investigação por conta própria para identificar os responsáveis pelos cães. Ela descobriu que não foi o primeiro ataque dos Rottweilers na região e reuniu imagens de câmeras de segurança para entregar à polícia.

A polícia registrou o caso como omissão de cautela e lesão corporal, e a Secretaria de Segurança Pública está investigando. Diligências foram realizadas no endereço indicado como residência dos tutores dos cães, mas os policiais não foram atendidos. As autoridades continuam a busca para identificar e localizar o responsável pelos animais. Juliana agora passeia com seus cães acompanhada do trauma do ataque enquanto busca justiça pelo ocorrido.

Assista em vídeo - Rottweillers atacam cães menores que passeavam com a tutora em São Paulo

