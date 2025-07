Calor recorde na Itália permite fritar ovo em capô de carro Europa enfrenta temperaturas acima de 40ºC durante o verão Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 12h41 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h41 ) twitter

Com recorde de calor na Europa, italiano frita ovo no capô de carro

O verão europeu está registrando temperaturas recordes. Na Itália, termômetros superam os 40ºC, permitindo que um homem frite um ovo no capô de seu carro em apenas 15 segundos. A gravação destaca o calor intenso que afeta a região.

Enquanto isso, um contraste climático é observado entre a Europa e o Brasil. No sul do Brasil, cenas de nevascas reforçam a disparidade entre as condições climáticas dos dois continentes.

