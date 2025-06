Policial de folga troca tiros com assaltante na Vila Madalena, bairro nobre de SP

Um tiroteio ocorreu na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, quando um sargento da polícia militar foi abordado por um criminoso disfarçado de entregador. O policial reagiu e trocou tiros com o ladrão. Ambos ficaram feridos, mas o bandido conseguiu fugir. O criminoso foi identificado posteriormente em um hospital com ferimentos. A ação deixou três carros danificados e resultou na prisão de um suspeito no 14º Distrito Policial de Pinheiros.



