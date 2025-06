Câmeras corporais detalham ação de policiais para libertar mulher feita refém pelo marido Gate intervém em caso de cárcere privado no Butantã com sucesso Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 12h42 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h48 ) twitter

Câmeras corporais mostram ação de policiais para libertar mulher feita refém pelo marido

Imagens capturadas por câmeras acopladas aos uniformes dos policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) registraram a operação de resgate de uma mulher mantida refém pelo próprio marido em uma casa localizada no Butantã, na zona oeste de São Paulo. O homem, identificado como Edson, de 46 anos, que já possuía antecedentes criminais, foi detido após a ação.

Os policiais realizaram a operação com o objetivo de libertar a mulher, que estava sob ameaça dentro de sua residência. Durante as negociações, Edson apresentava sinais de agitação e estava sob efeito de drogas. A equipe tática usou uma combinação de diálogo e distração para abordar o suspeito.

A estratégia dos agentes incluiu uma entrada coordenada na casa, aproveitando um momento de distração do suspeito, para imobilizá-lo. A mulher de 27 anos foi resgatada sem ferimentos graves e levada para atendimento médico. Edson foi preso no local e responderá por cárcere privado. A ação contou com a participação de várias unidades policiais e foi acompanhada por helicópteros da RECORD.

Assista ao vídeo - Câmeras corporais mostram ação de policiais para libertar mulher feita refém pelo marido

