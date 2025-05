Cancelamento de concurso de miss vira caso de polícia em Goiás Organizador alegou falta de apoio financeiro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h31 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h31 ) twitter

Cancelamento de concurso de miss vira caso de polícia em Goiás

O cancelamento de um concurso de miss em Goiás gerou um registro policial em Goiás. As candidatas, que esperavam participar da fase de confinamento do evento, recorreram à delegacia alegando terem pago R$ 1.500 pela inscrição e feito investimentos adicionais em estética e trajes.

De acordo com as participantes, o organizador cancelou o evento pouco antes do início, justificando a decisão pela falta de patrocínio e recursos públicos. Este não foi o primeiro adiamento desde o ano passado; durante esse período, o organizador teria solicitado mais recursos financeiros das concorrentes, incluindo uma votação online paga.

O caso foi registrado no 9º Distrito Policial, onde as autoridades estão coletando documentos que comprovem os gastos das candidatas. Os prejuízos acumulados podem ultrapassar R$ 100 mil, considerando também o apoio de patrocinadores que não teve retorno.

O organizador afirmou que este foi o primeiro cancelamento em 25 anos de história do evento, atribuindo a decisão às dificuldades financeiras enfrentadas.

Assista em vídeo - Cancelamento de concurso de miss vira caso de polícia em Goiás

