Cãozinho Messi vira sensação nas corridas de aplicativo em Santos Juliana leva seu lulu da Pomerânia ao trabalho após perder emprego Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h38 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h38 )

Cãozinho “piloto” faz sucesso em corridas de aplicativo com a tutora

Após perder o emprego, Juliana se reinventou como motorista de aplicativo em Santos e encontrou uma companhia especial nas corridas: seu cãozinho Messi, um lulu da Pomerânia de oito meses.

Para evitar conflitos com suas gatinhas em casa, ela decidiu levar Messi junto nas viagens. A presença do “cão piloto” rapidamente conquistou os passageiros e viralizou nas redes sociais.

Juliana garante a segurança de Messi com equipamentos adequados no carro. O cãozinho, conhecido por sua simpatia, transforma as viagens em experiências leves e agradáveis.

Em casa, Messi desfruta de momentos de lazer com brinquedos e petiscos. A expectativa por sua presença é tanta que alguns clientes reclamam quando ele não está presente nas corridas.

