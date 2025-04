Homem perde visão de olho após se jogar no carro de bandidos para tentar recuperar celular roubado

Um homem perdeu a visão de um olho após ser arrastado e cair ao tentar recuperar seu celular durante um assalto em Pinheiros, na zoa oeste de São Paulo.



O incidente aconteceu quando a vítima, após ter seu aparelho roubado enquanto esperava um carro de aplicativo, se jogou na janela do carro dos criminosos. A polícia descobriu que, 40 minutos antes, outro jovem havia sido assaltado de forma semelhante na mesma área.



As investigações indicam a ação de uma quadrilha atuando na região em horários específicos. Graças às imagens de segurança, um suspeito foi identificado e preso na Sé, centro da capital. Segundo a polícia, é importante que as vítimas registrem boletins de ocorrência e evitem reagir a crimes para preservar a vida e a integridade física.



