Carlo Ancelotti assume comando da seleção brasileira Treinador italiano se prepara para estreia em jogos das eliminatórias Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 13h46 (Atualizado em 02/06/2025 - 14h17 )

Ancelotti inicia era na seleção brasileira na próxima quinta (5)

Carlo Ancelotti deu início à sua atuação como técnico da seleção brasileira, reunindo os jogadores em um hotel em São Paulo. A equipe se prepara para enfrentar o Equador e o Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O primeiro jogo ocorre na quinta-feira, e o segundo na próxima terça, em São Paulo.

Antes da concentração, Ancelotti assistiu ao empate sem gols entre Corinthians e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada pela pressão sobre ambos os times, já eliminados da Copa Sul-Americana. Durante o jogo, o goleiro Hugo Souza se destacou e garantiu sua convocação para a seleção.

Além do jogo do Corinthians, a rodada do Brasileirão trouxe resultados adversos para outros grandes times paulistas. O Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, caindo para a quarta posição. O Santos enfrentou o Botafogo e perdeu, com destaque para a expulsão de Neymar. Já o São Paulo foi derrotado pelo Bahia, mantendo-se próximo à zona de rebaixamento.

