Carro cai em córrego em Jaraguá do Sul e mulher quase se afoga Veículo com três ocupantes vira de lado em acidente em Santa Catarina Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h10 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h12 )

Mulher quase se afoga após carro cair em vala e quase capotar em Santa Catarina

Um carro que transportava três pessoas caiu em um córrego em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. Durante o acidente, o veículo virou de lado, e uma das ocupantes, uma mulher, ficou presa e quase se afogou.

Os bombeiros relataram que, apesar do susto, todas as vítimas estavam conscientes quando foram resgatadas.

O acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle do carro, que caiu na vala e virou de lado.

A mulher que ficou presa no veículo chegou a ingerir água, mas foi socorrida a tempo. As equipes de resgate agiram rapidamente para retirar as vítimas do carro e prestar os primeiros socorros.

Assista ao vídeo - Mulher quase se afoga após carro cair em vala e quase capotar em Santa Catarina

