Carro capota e colide com poste na zona sul de São Paulo Motorista apresentava sinais de embriaguez, segundo testemunhas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h04 )

Carro capota e bate contra poste na zona sul de São Paulo

Um veículo sofreu um acidente na estrada do Campo Limpo, localizada na zona sul de São Paulo, resultando na colisão com um poste. Testemunhas mencionaram que o condutor parecia estar alcoolizado, com garrafas de uísque encontradas no interior do carro.

Duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

A área foi isolada pela polícia para a realização de perícia. O acidente envolveu dois veículos, e o carro que capotou precisou ter sua lateral cortada para a retirada dos feridos.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais na zona sul da capital paulista. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas, incluindo a possibilidade de consumo de álcool pelo motorista.

Carro capota e bate contra poste na zona sul de São Paulo

