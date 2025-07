Carro descontrolado invade padaria em Ijuí e fere três pessoas Proprietário do estabelecimento precisou de atendimento após ver destruição Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 12h50 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro invade padaria e deixa três feridos em Ijuí (RS)

Em Ijuí, no Rio Grande do Sul, um idoso perdeu o controle do carro e colidiu com a fachada de uma padaria, resultando em três feridos.

Entre as vítimas estavam um casal de idosos e uma funcionária que servia café no momento do acidente.

Os feridos foram encaminhados ao hospital com lesões leves e passam bem. O proprietário da padaria se sentiu mal ao ver a destruição causada pelo acidente e precisou de atendimento médico.

Assista ao vídeo - Carro invade padaria e deixa três feridos em Ijuí (RS)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!