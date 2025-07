O caixão com o corpo da cantora Preta Gil chegou ao Theatro Municipal do Rio para o velório que acontece das 09h até às 13h desta sexta-feira (25). Fãs da artista já estão no local à espera do início da cerimônia. A cremação acontece às 15h e será restrita para familiares e amigos.



