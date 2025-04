Carro desgovernado atropela homem em ponto de ônibus em São Paulo Motorista de 18 anos dirigia em alta velocidade Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 12h52 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h52 ) twitter

Um veículo descontrolado atropelou um homem que aguardava em um ponto de ônibus na Zona Norte de São Paulo. O motorista, um estudante de 18 anos, perdeu o controle do carro após uma colisão com outro automóvel e invadiu a calçada.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança que mostrou o carro atingindo o frentista. Testemunhas relataram que o carro estava a cerca de 120 km/h no momento do impacto. O motorista e seus familiares não prestaram socorro à vítima, gerando indignação entre as pessoas presentes.

Apesar do teste do bafômetro ter dado negativo para álcool, a polícia civil abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente. A vítima foi arremessada a cinco metros e sofreu suspeita de traumatismo craniano. Ela foi levada a um hospital da região, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

