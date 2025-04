Carro é engolido por cratera em avenida movimentada de São Paulo Sabesp investiga causas do incidente na zona leste Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cratera em avenida engole carro na zona leste de São Paulo

Um carro foi completamente engolido por uma cratera que se abriu em uma movimentada avenida da zona leste de São Paulo.

O acidente ocorreu quando o asfalto cedeu próximo a uma rede subterrânea da Sabesp. Felizmente, o motorista saiu ileso.

A Sabesp divulgou uma nota pedindo desculpas pelos transtornos causados e afirmou que está em contato com o motorista para oferecer assistência. A companhia está investigando as causas do solapamento na rede de esgoto que passa pela avenida Doutora Cis Ribeiro.

O local foi devidamente sinalizado e isolado para garantir a segurança dos transeuntes. Equipes já estão no local para realizar os reparos necessários.

‌



Assista em vídeo - Cratera em avenida engole carro na zona leste de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!