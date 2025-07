Carro é furtado com crianças autistas dentro em São Paulo Suspeito é preso enquanto tentava burlar bloqueio do veículo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h44 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h44 ) twitter

Carro com crianças autistas é roubado em São Paulo

Em São Paulo, um homem foi preso após furtar um carro com duas crianças autistas no banco traseiro. O pai das crianças havia deixado um conhecido no caminho antes de parar em um mercado.

Ao retornar, encontrou o veículo e os filhos desaparecidos. A Guarda Civil Municipal foi acionada e localizou o carro na mesma região.

O suspeito apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante enquanto tentava dar partida no carro bloqueado pela locadora.

As crianças foram resgatadas sem ferimentos, mas estavam visivelmente abaladas pela experiência.

‌



O pai conhecia o suspeito do bairro e não esperava tal atitude dele.

O homem foi levado ao Instituto Médico Legal para exames toxicológicos, cujos resultados serão divulgados em até 30 dias.

‌



Assista ao vídeo - Carro com crianças autistas é roubado em São Paulo

