Carro estacionado em área restrita pode explicar morte de empresário no autódromo de Interlagos Amigo revela comportamento agitado de Adalberto Junior antes do desaparecimento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 15h30 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h30 )

A morte do empresário Adalberto Junior, cujo corpo foi encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos, está sob investigação policial. A principal suspeita é que ele tenha estacionado em uma área restrita para evitar pagar estacionamento e se envolvido em uma briga ao tentar acessar o local.

Rafael, amigo que estava com Adalberto no evento, prestou depoimento afirmando que se despediram às 19h48 e que o empresário estava agitado. Após enviar uma mensagem à esposa expressando desejo de jantar em casa, Adalberto desapareceu. Ambos consumiram álcool e drogas durante o evento.

O corpo foi descoberto três dias depois, e a polícia analisa objetos pessoais e manchas de sangue no carro para esclarecer os eventos entre a saída do empresário e a descoberta do corpo. A investigação busca entender as circunstâncias do ocorrido.

