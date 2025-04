Casa desaba na Brasilândia; cinco são resgatados Bombeiros e Polícia Militar atuam em operação de resgate em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 13h57 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h57 ) twitter

Casa desaba na Brasilândia, zona norte de São Paulo

Na manhã desta terça-feira (22), uma casa desabou na Brasilândia, zona norte de São Paulo. A lateral da residência cedeu, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O helicóptero da RECORD registrou as imagens do incidente.

Cinco pessoas foram resgatadas dos escombros e levadas ao hospital. Moradores locais ajudaram as equipes de resgate ao indicar possíveis locais onde havia vítimas soterradas. Equipamentos especializados foram utilizados para acessar os escombros com segurança.

A operação exigiu rapidez devido ao risco de novos desabamentos. Ambulâncias do SAMU estiveram presentes para prestar assistência imediata às vítimas. A colaboração entre bombeiros, policiais e moradores foi crucial para o sucesso do resgate.

