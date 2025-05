Casarão no Cambuci vira alvo de operação policial contra tráfico de drogas Denúncia anônima desencadeia ação com apoio do Corpo de Bombeiros em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h27 ) twitter

Polícia descobre casarão usado como ponto de venda de drogas na zona sul de São Paulo

Um casarão no bairro do Cambuci, no centro de São Paulo, foi alvo de uma operação da Polícia Civil após denúncia anônima sobre tráfico de drogas. A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e resultou na prisão de dois suspeitos.

O local funcionava como ponto de venda de drogas, onde usuários compravam substâncias por meio de guichês improvisados. A movimentação constante chamou a atenção das autoridades, que cercaram o casarão.

Durante a operação, as portas foram arrombadas e cães farejadores localizaram tabletes de maconha escondidos em compartimentos estratégicos. Foram encontradas diversas porções de drogas embaladas e anotações relacionadas ao tráfico.

A polícia também investigou uma denúncia sobre uma possível casa usada como ponto de distribuição de entorpecentes, mas nada foi encontrado. Os dois suspeitos presos foram levados à delegacia do Cambuci e permanecem à disposição da justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

Polícia descobre casarão usado como ponto de venda de drogas na zona sul de São Paulo

