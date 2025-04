Caseiro morre após ataque de onça no Mato Grosso do Sul Equipe de resgate também é atacada durante buscas por corpo em gruta Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 13h29 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h29 ) twitter

Caseiro morre atacado por onça em área rural no Mato Grosso do Sul

A Polícia Militar Ambiental confirmou que um caseiro foi morto após ser atacado por uma onça em uma área rural a 150 km de Miranda (MS).

Durante as buscas pelo corpo em uma gruta, a equipe de resgate também foi atacada pelo animal.

Pegadas encontradas no local indicaram o encontro entre o caseiro desaparecido e a onça. Após dias de busca, o corpo foi localizado pela equipe da Polícia Militar Ambiental. A polícia investiga as razões por trás desse comportamento atípico do animal.

Assista em vídeo - Caseiro morre atacado por onça em área rural no Mato Grosso do Sul

