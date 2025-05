Celso Luiz Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, é capturado no Rio Operação policial no Rio resulta na prisão de um dos traficantes mais procurados Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h42 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h42 ) twitter

Traficante Celsinho da Vila Vintém é preso em operação policial no Rio de Janeiro

Uma operação policial realizada nesta manhã no Rio de Janeiro resultou na prisão de Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, um dos traficantes mais procurados do país. A ação, que envolveu cerca de 60 policiais civis, ocorreu na zona oeste da cidade.

Durante a operação, houve confronto armado entre os aliados do traficante e as forças policiais. Celsinho foi transportado em um veículo blindado até uma cela provisória na cidade da polícia e será transferido para o sistema penitenciário. Os advogados do traficante já estiveram com ele para coletar as primeiras informações.

