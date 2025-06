Celular explode na mão de técnico no interior de Goiás Incidente destaca perigo de baterias e carregadores não homologados Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 12h59 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h59 ) twitter

Celular explode na mão de técnico durante manutenção em Goiás

Um celular explodiu nas mãos de um técnico em uma loja de assistência técnica em Uruaçu (GO). O aparelho, que estava em manutenção devido a problemas na bateria, pegou fogo e caiu no chão. O incidente foi registrado por câmeras de segurança do local.

Carlos Atavila, outro técnico de manutenção, comentou que baterias de qualidade inferior ou o uso de carregadores não homologados podem resultar em acidentes. Ele destacou a importância de utilizar produtos originais e homologados pela Anatel para evitar riscos.

No início do ano, uma jovem sofreu queimaduras graves quando um celular explodiu em seu bolso. Esses casos servem como alerta sobre os perigos associados ao uso de componentes falsificados, reforçando a necessidade de optar por mercadorias originais e homologadas.

Assista ao vídeo - Celular explode na mão de técnico durante manutenção em Goiás

