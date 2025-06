Família que voltava do circo vai para cima de assaltantes

Uma família foi assaltada ao retornar de uma apresentação circense e, Cachoeiro do Itapemirim (ES).. O roubo ocorreu quando um homem se aproximou enquanto eles aguardavam para entrar no carro. Os filhos reagiram e tentaram impedir que o ladrão fechasse a porta do veículo. "Ele não estava armado porque, como eu te disse, meus filhos reagiram", contou a mãe, ressaltando que, apesar da situação tensa, todos estão bem. O caso está sob investigação e o autor ainda não foi identificado nem o carro recuperado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!