Ciclista fica gravemente ferido após colisão com caminhão em São Paulo Acidente na Ponte da Casa Verde causa interdição de faixas e lentidão no trânsito Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ciclista sofre parada cardiorrespiratória após sofrer acidente com caminhão em São Paulo

Na manhã desta terça-feira, um ciclista foi gravemente ferido após ser atropelado por um caminhão na Ponte da Casa Verde, zona norte de São Paulo.

A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada ao pronto-socorro municipal de Santana.

O acidente resultou na interdição de duas faixas da via, causando lentidão no trânsito da Marginal Tietê. A polícia militar esteve no local para remover os destroços da bicicleta destruída. O helicóptero da RECORD registrou imagens do acidente e do trânsito complicado na região.

Assista ao vídeo - Ciclista sofre parada cardiorrespiratória após sofrer acidente com caminhão em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!