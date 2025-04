Cidade de São Paulo tem um roubo de celular a cada três minutos Avenida Paulista lidera casos; especialistas recomendam precaução Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h46 ) twitter

Celular nas mãos atrai assaltantes em São Paulo

Em São Paulo, um furto ou roubo de celular ocorre a cada três minutos. Nos primeiros dois meses do ano, foram registrados 29.169 incidentes na capital paulista. A Avenida Paulista é o local com maior incidência desses crimes, seguida pela Avenida Cruzeiro do Sul e Praça da Luz.

Especialistas destacam que cerca de 70% dos casos são furtos, devido ao menor risco para os criminosos. A venda informal de celulares roubados, inclusive pela internet, agrava o problema.

Para evitar se tornar vítima, recomenda-se guardar o celular em locais menos visíveis e permanecer atento ao caminhar por áreas movimentadas. O aplicativo Celular Seguro do Ministério da Justiça permite registrar roubos rapidamente, auxiliando na formulação de políticas públicas eficazes contra esses crimes.

Assista em vídeo - Celular nas mãos atrai assaltantes em São Paulo

