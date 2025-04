Clientes denunciam esquema de financiamento de veículos em São Paulo Consumidores relatam promessas não cumpridas e dívidas acumuladas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 13h43 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h43 ) twitter

Empresa oferece carros com grandes descontos, mas deixa clientes na mão

Em São Paulo, consumidores afirmam terem sido enganados por uma empresa de Barueri, que prometia vender carros com grandes descontos. Os clientes, incluindo Felipe e Messias, alegam que a empresa não cumpriu as promessas de pagamento das parcelas dos financiamentos, resultando em dívidas e restrições de crédito.

A proposta inicial envolvia a venda de carros por valores significativamente abaixo do mercado, com a condição de que os clientes cedessem seus dados para financiamentos de outros veículos. No entanto, as parcelas não foram pagas pela empresa, deixando os consumidores responsáveis pelas dívidas.

Felipe relata ter cedido seus dados para financiamentos de dois veículos, totalizando 80 mil reais, enquanto Messias afirma ter feito financiamentos de três veículos, somando 440 mil reais. Ambos alegam não terem recebido as comissões prometidas e enfrentam dificuldades financeiras devido à falta de pagamento das parcelas.

Outros consumidores também se dizem prejudicados, com problemas na documentação dos veículos entregues e dívidas pendentes. A empresa, por sua vez, afirma estar comprometida em resolver as pendências financeiras e nega ter incentivado o uso indevido dos nomes dos clientes.

Advogados explicam que a prática de ceder o nome para financiamentos é ilegal, pois o crédito é pessoal e intransferível. Diante da situação, os clientes consideram entrar com ações judiciais, tanto individuais quanto coletivas, para buscar reparação pelos danos sofridos.

