Colisão entre caminhão e micro-ônibus deixa nove mortos em rodovia de MG Acidente fatal ocorreu em Grão Mogol, Minas Gerais, com vítimas presas nas ferragens Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h56 )

Nove pessoas morrem em acidente entre caminhão e micro-ônibus em rodovia de MG

Um grave acidente entre um caminhão e um micro-ônibus na BR-251 resultou na morte de nove pessoas, incluindo uma criança, na região de Grão Mogol, Minas Gerais. O micro-ônibus transportava 17 pessoas, enquanto o caminhão tinha dois ocupantes. Após a colisão, uma criança foi levada ao hospital em estado grave.

As equipes de resgate enfrentaram dificuldades para retirar as vítimas que ficaram presas nas ferragens. Os bombeiros realizaram uma operação complexa para liberar as vítimas e encaminhar os sobreviventes para hospitais próximos. O acidente ocorreu na madrugada, e as imagens mostram a destruição dos veículos envolvidos.

Assista em vídeo - Nove pessoas morrem em acidente entre caminhão e micro-ônibus em rodovia de MG

