Comerciante é morto a tiros na zona sul de São Paulo Polícia investiga execução após ameaças relatadas por familiares Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h52 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dono de bar é morto dentro de comércio na zona sul de São Paulo

O dono de um bar na zona sul de São Paulo foi morto dentro do estabelecimento. A vítima já vinha recebendo ameaças, segundo familiares, mas a origem delas é desconhecida.

Imagens de segurança mostram dois homens em uma moto se aproximando do local; um deles manipulou a placa para evitar identificação. O atirador entrou no bar perguntando por Ceará e disparou contra ele antes de fugir com seu comparsa.

A polícia investiga o caso como execução planejada e busca entender se a vítima estava sendo monitorada antes do crime. A precisão do ataque e o cuidado em ocultar identidades indicam planejamento detalhado. O estabelecimento estava em funcionamento desde 2012.

Assista em vídeo - Dono de bar é morto dentro de comércio na zona sul de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!