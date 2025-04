Confronto com a Polícia Militar em São Paulo termina com morte de suspeito Carro usado em roubo no Morumbi é recuperado após perseguição Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 13h09 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h09 ) twitter

Suspeitos desobedecem ordem de parada e um deles morre após trocar tiros com a polícia

Um suspeito morreu durante um tiroteio com a Polícia Militar na zona sul de São Paulo. Dois homens desobedeceram à ordem de parada dos policiais e atiraram contra eles durante uma perseguição.

O veículo envolvido foi identificado como roubado e utilizado em um assalto no bairro do Morumbi.

Durante a perseguição, um dos suspeitos foi baleado e morreu no local, enquanto o outro conseguiu fugir. As investigações iniciais apontam que os ocupantes do carro faziam parte de uma quadrilha especializada em roubo de veículos. O carro já está no pátio da delegacia para perícia.

Além disso, foi confirmado que o veículo foi roubado um dia antes na mesma região. A investigação continua com análise de imagens de segurança e espera pelos laudos periciais.

‌



A esposa do suspeito morto afirmou que ele não estava armado, mas tanto a polícia quanto as vítimas discordam dessa afirmação.

