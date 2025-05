Confronto entre polícia e manifestantes na Marginal Pinheiros Comunidade do Areião resiste à reintegração de posse em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 09h17 (Atualizado em 26/05/2025 - 09h17 ) twitter

Tropa de Choque é acionado para conter protesto na comunidade do Areião, em SP

Na manhã desta segunda-feira (26), um protesto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, resultou em confronto entre a Polícia Militar e moradores da comunidade do Areião devido a uma reintegração de posse programada para julho. A tensão cresceu durante as negociações, levando ao uso de bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes.

O Batalhão de Ações Especiais de Polícia foi mobilizado para negociar a liberação da via bloqueada. A presença de mulheres e crianças gerou preocupação com a segurança dos envolvidos. A liderança comunitária busca diálogo com as autoridades para uma solução pacífica.

O protesto afetou o transporte público, causando atrasos e superlotação nas linhas de trem próximas. As autoridades trabalham para normalizar o trânsito enquanto os manifestantes mantêm resistência à reintegração iminente.

