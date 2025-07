Policial é preso após confusão com motorista de aplicativo em Goiânia (GO) Discussão entre policial fora de serviço e motorista de aplicativo resulta em prisão Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 12h10 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h25 ) twitter

Policial é preso após se envolver em confusão com motorista de aplicativo e colega mulher

Um acidente de trânsito envolvendo um policial militar fora de serviço e um motorista por aplicativo resultou em confrontos que levaram à prisão do PM em Osasco (SP).

A colisão ocorreu quando o policial bateu na traseira do carro do motorista de aplicativo. Segundo relatos, a interação entre os dois escalou rapidamente para agressões físicas após um comentário inadequado feito pelo motorista à esposa do policial.

Durante a briga, uma viatura da polícia que passava pelo local parou, mas os agentes inicialmente não intervieram. A situação piorou quando uma policial feminina presente no local também se envolveu na confusão.

O policial militar foi preso por desacato e levado ao presídio militar Romão Gomes; seu veículo foi apreendido devido ao licenciamento vencido. O motorista de aplicativo foi ouvido pela polícia e liberado. A ocorrência está sob investigação para esclarecer todos os detalhes envolvidos.

Assista ao vídeo - Policial é preso após se envolver em confusão com motorista de aplicativo e colega mulher

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!