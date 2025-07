Oruam causa confusão ao chegar à delegacia e passa primeira noite preso

O cantor Mauro Davi Nepomuceno, conhecido como MC Oruam, se entregou à polícia após confrontar agentes durante uma operação em sua casa, que visava apreender um adolescente de 17 anos envolvido com o tráfico de drogas. Oruam foi indiciado por sete crimes e sua prisão foi decretada por lesão corporal. Durante o tumulto, ele xingou os policiais e fugiu, mas posteriormente resolveu se entregar, acompanhado pela mãe e pela namorada. Sua ligação com a facção Comando Vermelho, liderada por seu pai, Marcinho VP, também está sob investigação. A defesa do rapper não foi encontrada para comentar o caso.



