Corpo de empresário encontrado em buraco no autódromo de Interlagos Investigação apura se morte foi acidental ou criminosa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 12h55 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia faz perícia no buraco onde corpo de empresário foi encontrado no autódromo de Interlagos

O corpo do empresário Adalberto Júnior, desaparecido desde sexta-feira à noite, foi localizado em um buraco de três metros de profundidade no autódromo de Interlagos, São Paulo. A descoberta foi feita por um funcionário da obra que acionou as autoridades para resgate.

A polícia investiga se a morte foi acidental ou criminosa, pois o corpo estava sem calças e sapatos, mas sem sinais aparentes de violência.

Exames toxicológicos e perícias em imagens de segurança serão fundamentais para esclarecer o caso. A presença de uma câmera de segurança desligada próximo ao local levanta suspeitas sobre possível premeditação.

Um amigo que acompanhava Adalberto no evento relatou ter sido assaltado dois dias após o desaparecimento, levantando novas questões para os investigadores.

‌



A família do empresário e as autoridades aguardam ansiosamente os resultados da perícia para entender melhor as circunstâncias da morte.

Assista em vídeo - Polícia faz perícia no buraco onde corpo de empresário foi encontrado no autódromo de Interlagos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!