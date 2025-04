Corregedoria indicia PMs por morte de delator do PCC em Guarulhos Assassinato de Vinicius Gritzbach aconteceu em 8 de novembro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 13h16 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Gritzbach: corregedoria indicia 16 policiais por morte de delator do PCC

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo concluiu a investigação sobre a morte de Vinícius Gritzbach e indiciou 16 policiais militares.

O crime ocorreu em 8 de novembro de 2024, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Câmeras de segurança registraram o momento do assassinato.

Dentre os indiciados, doze policiais foram acusados de envolvimento com organização criminosa, um foi responsabilizado por falsidade ideológica e três foram diretamente implicados na execução do delator do PCC.

O caso gerou grande repercussão e as investigações continuam para elucidar todos os detalhes do ocorrido.

‌



Assista em vídeo - Caso Gritzbach: corregedoria indicia 16 policiais por morte de delator do PCC

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!