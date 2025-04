Policial aposentado atira em técnica de enfermagem após briga de trânsito em Carapicuíba (SP)

Uma técnica de enfermagem viveu momentos de terror ao ser perseguida e baleada por um policial aposentado em Carapicuíba. O incidente começou após uma suposta colisão de trânsito. O agressor, Flávio José Tertuliano, de 56 anos, furioso, quebrou o para-brisas do carro da vítima e disparou uma arma, atingindo-a na mão. Vítima afirma que só não morreu por pouco. Durante a ação, dois policiais militares presenciaram o incidente e detiveram Tertuliano. Ele alegou que o disparo foi acidental enquanto tentava obrigar a mulher a sair do carro. O caso foi registrado como lesão corporal, mas o PM foi liberado após audiência de custódia.



