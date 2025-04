Cratera de oito metros interdita Marginal Tietê após forte chuva Técnicos investigam causas do incidente em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 14h13 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h13 ) twitter

Técnicos investigam o que provocou abertura de cratera na Marginal Tietê

Uma cratera com cerca de oito metros de profundidade se abriu na pista central da Marginal Tietê, em São Paulo, após uma forte chuva na tarde de quinta-feira. O incidente ocorreu próximo à ponte Atilio Fontana, no acesso à rodovia dos Bandeirantes, resultando na interdição do trecho e complicações no trânsito local.

Engenheiros e técnicos da SABESP estão no local para investigar as causas do desabamento e verificar se a precipitação intensa contribuiu para o solapamento do asfalto. A área foi isolada devido ao risco de novos desabamentos, aumentando a urgência das investigações.

As autoridades também estão analisando possíveis responsabilidades de concessionárias ou problemas de infraestrutura que possam ter agravado a situação. Enquanto as causas não são determinadas, o congestionamento continua sendo um desafio para quem trafega pela Marginal Tietê rumo à rodovia Castelo Branco.

A segurança no local é uma preocupação contínua, pois a profundidade da cratera representa um perigo significativo para veículos em circulação. A conclusão das investigações técnicas determinará quando o trajeto poderá ser reaberto, aliviando o tráfego na movimentada cidade de São Paulo.

