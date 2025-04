Criminalidade crescente em Perdizes alarma moradores Assaltos ocorrem a qualquer hora, apesar da segurança reforçada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminalidade em alta assusta moradores de Perdizes, na zona oeste de São Paulo

Moradores e comerciantes de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, enfrentam um aumento preocupante nos casos de assaltos. Em um incidente recente, às 10h50 d, um homem teve seu celular roubado por ladrões em uma moto. Mais tarde no mesmo dia, outro pedestre foi assaltado por um criminoso que estava em um carro.

Apesar das câmeras de segurança e vigilância particular na região, a criminalidade persiste. Julio, residente há mais de cinquenta anos no bairro, foi agredido por ladrões que levaram sua corrente; um dos criminosos já foi preso.

Um empresário local criou um grupo com cerca de 1500 participantes para discutir questões de segurança no bairro. Muitos acreditam que os criminosos estão migrando do centro para Perdizes devido à ação policial mais intensa no centro.

A Secretaria de Segurança Pública informou a prisão de dois suspeitos ligados a uma quadrilha de roubos e investiga se eles estão envolvidos nos recentes crimes em Perdizes.

‌



Assista em vídeo - Criminalidade em alta assusta moradores de Perdizes, na zona oeste de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!