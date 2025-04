Moradores sofrem com falta de energia em condomínio da zona norte de São Paulo

Moradores de um condomínio na zona norte de São Paulo enfrentam constantes quedas de energia, com registros de até dez casos em um único dia.



Essas instabilidades têm danificado aparelhos eletrônicos e favorecido a criminalidade.



A construtora alega que o transformador não suporta o consumo local e que a solução cabe à Enel, a distribuidora de energia. Desde janeiro do ano passado, os moradores aguardam uma solução efetiva sem retorno concreto.



A Enel, por sua vez, afirma que o serviço opera normalmente. A síndica Karen destaca a preocupação com a segurança, já que as falhas de energia deixam moradores presos em elevadores.



As dificuldades também atingem quem trabalha em home office, como Jorge e sua esposa, que precisam reiniciar o roteador constantemente para manter a conexão de internet. A situação transforma o que deveria ser um bairro planejado em um foco de transtornos e insegurança.



