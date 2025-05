Criminoso realiza série de assaltos em Itaquaquecetuba Entregadora é atacada ao tentar se esconder de assaltante Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h37 ) twitter

Criminoso pratica série de assaltos e assusta moradores de cidade da Grande São Paulo

Uma série de assaltos em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, tem gerado preocupação entre os moradores. Um único criminoso está envolvido em diversos incidentes na região. Em um desses casos, uma entregadora foi atacada ao tentar se refugiar em uma casa.

O criminoso invadiu a residência e feriu a vítima durante uma luta corporal enquanto tentava roubar as chaves do carro dela, que estava carregado de mercadorias. Câmeras de segurança capturaram o momento em que ela luta para recuperar as chaves. Mesmo sem estar armado, o ladrão foi enfrentado por vizinhos que usaram objetos para afastá-lo.

A comunidade frequentemente enfrenta assaltos e pede por medidas de segurança mais efetivas na área, incluindo a presença de guardas municipais. A situação tem deixado os moradores apreensivos, especialmente após a entregadora ter avistado o criminoso novamente no dia seguinte ao ataque.

