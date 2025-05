Idosa de 91 anos conta com ajuda de vizinhos e reencontra cachorra de estimação

Dona Adelina, de 91 anos, passou por momentos difíceis após o desaparecimento de sua cachorrinha, Menina, na zona norte de São Paulo . Menina escapou por uma janela aberta durante a comemoração do Dia das Mães, sendo vista por câmeras de segurança ao lado de outro cão antes de sumir. Apesar da tristeza, Dona Adelina manteve esperança e organizou a busca no bairro distribuindo panfletos. Com seu apelo comovente e a ajuda da comunidade, Menina foi finalmente encontrada, proporcionando um reencontro cheio de emoção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!