Criminosos roubam empresário em São Paulo e desviam R$ 140 mil Assaltantes usaram celular para acessar contas bancárias com reconhecimento facial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 14h14 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h14 )

Empresário é assaltado e perde R$ 140 mil em transferências

Neymar, um empresário de 51 anos, foi vítima de um assalto violento na zona leste de São Paulo. Três criminosos abordaram ele enquanto caminhava pela calçada, levando seu celular e outros pertences pessoais. Utilizando o reconhecimento facial do aparelho, conseguiram acessar suas contas bancárias e desviar R$ 140 mil.

O ataque ocorreu à luz do dia no bairro da Mooca. Um dos assaltantes fingiu ser um entregador antes de outro comparsa armado exigir que Neymar entregasse seus pertences. Após obterem a senha do celular, fugiram rapidamente. Neymar tentou bloquear suas contas imediatamente após o incidente, mas as transferências já haviam sido realizadas antes que as medidas de bloqueio fossem efetivadas.

