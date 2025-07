Ciclone extratropical atinge o Sul do Brasil e deixa estragos

Um ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul, resultando em mais de 150 casas destelhadas e ventos superiores a 100 km/h. Pelo menos 24 municípios enfrentaram quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, afetando mais de 400 mil clientes. Em Porto Alegre, as temperaturas caíram, com mínimas de 6 graus. A Defesa Civil está monitorando as áreas afetadas. Além disso, a Marinha emitiu um alerta de ondas superiores a 3 metros, enquanto outros estados como São Paulo enfrentam ondas de frio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!