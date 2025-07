Assalto a farmácia termina com dois criminosos baleados

Dois criminosos foram baleados após assaltarem uma farmácia no bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo . Eles levaram canetas emagrecedoras e fugiram em motocicletas. A balconista anotou as placas das motos e informou a polícia, que iniciou a perseguição. Durante a fuga, os assaltantes atiraram contra os policiais, que revidaram. Os dois feridos foram levados ao hospital, e a polícia segue em busca do restante da quadrilha.



