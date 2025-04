Criminosos roubam farmácia na zona sul de São Paulo Suspeito é preso após gerente acionar a polícia rapidamente Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 13h01 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandidos invadem farmácia na zona sul de SP e roubam dinheiro e remédios caros

Uma farmácia no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo, foi alvo de um assalto que resultou no roubo de R$ 50 mil em dinheiro e medicamentos caros.

Os criminosos entraram disfarçados de clientes e anunciaram o crime, fugindo com os itens roubados em sacolas.

O gerente do estabelecimento conseguiu acionar rapidamente uma viatura policial próxima, fornecendo detalhes sobre o ocorrido e as características dos suspeitos.

Essa ação levou à captura de um dos assaltantes, que estava com um revólver calibre 38, parte dos medicamentos roubados e R$ 947 em dinheiro. O outro suspeito ainda está foragido.

‌



Este não foi o primeiro incidente do tipo enfrentado pela farmácia, que tem investido em tecnologia de segurança para evitar novos crimes. No entanto, o reforço no policiamento continua sendo essencial.

Assista em vídeo - Bandidos invadem farmácia na zona sul de SP e roubam dinheiro e remédios caros

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!