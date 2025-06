Criminosos roubam uísque e carnes nobres de restaurante em Cotia Roubo ocorreu durante feriado; alarme do local não foi acionado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 13h26 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h26 ) twitter

Bandidos invadem restaurante em Cotia (SP), roubam uísque e R$ 2.000 em carnes nobres

Um restaurante em Cotia (SP) foi alvo de criminosos que roubaram sete garrafas de uísque e cerca de R$ 2.000 em carnes nobres. A invasão foi registrada por câmeras de segurança, mas o sistema de alarme não disparou, permitindo que os ladrões agissem sem interrupções.

Segundo o proprietário, esta foi a terceira vez que o estabelecimento sofreu ações criminosas. O roubo ocorreu durante um feriado, prejudicando o funcionamento do restaurante, pois as carnes eram essenciais para os pratos principais do cardápio.

A polícia investiga se o crime foi planejado devido à especificidade dos itens levados. Existe a hipótese de que os produtos tenham sido encomendados para eventos locais ou vendidos a receptadores na região. Um boletim de ocorrência foi registrado pelas autoridades.

