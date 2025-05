Deputado Olim impede fuga de quadrilha após roubo em Moema Delegado detém criminosos após furto em condomínio de luxo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 09h22 (Atualizado em 26/05/2025 - 09h22 ) twitter

Delegado Olim impede fuga de quadrilha após roubo em Moema, bairro nobre de SP

Um grupo de criminosos foi detido após invadir e furtar dois apartamentos em um condomínio de luxo em Moema, São Paulo. O deputado e delegado, Olim, que estava em um restaurante próximo, testemunhou a fuga dos suspeitos e interveio, baleando um dos integrantes e forçando a rendição dos demais.

Os quatro suspeitos, com idades variando entre 15 e 26 anos, usaram um controle remoto clonado para acessar a garagem do prédio. Durante a fuga, eles danificaram a entrada de vidro do edifício e tentaram escapar em um carro, mas foram impedidos pelo parlamentar. A polícia investiga a clonagem do controle e busca identificar os receptadores dos itens furtados.

Todos os objetos roubados, como joias e dinheiro, foram recuperados. A pistola usada pelo deputado está sob perícia, enquanto o menor envolvido foi encaminhado à Fundação Casa. Os outros detidos tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva. A Polícia Civil continua a investigação para entender o planejamento do crime e identificar os receptadores dos produtos roubados.

Assista em vídeo - Delegado Olim impede fuga de quadrilha após roubo em Moema, bairro nobre de SP

