Desaparecimento de empresário em SP leva a prisão de três suspeitos Empresário Nelson Francisco Carreira Filho está desaparecido desde maio Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 13h15 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h15 )

Suspeito diz que viu empresário ser morto no interior de SP e que só ajudou a esconder o corpo

O desaparecimento do empresário Nelson Francisco Carreira Filho após uma reunião em Cravinhos, São Paulo, levou à identificação de três suspeitos. Marlon Couto e Tadeu participaram de uma reunião com Nelson para discutir uma sociedade. A polícia acredita que Nelson foi assassinado na fábrica de Marlon, onde vestígios de sangue foram encontrados sob uma pintura recente.

Tadeu confessou ter ajudado a ocultar o corpo, mas negou envolvimento no homicídio. Ele também levou o carro de Nelson para São Paulo, onde foi abandonado. Câmeras registraram Tadeu usando um boné exclusivo do empresário, reconhecido pela filha de Nelson. Marlon alegou estar em viagem de negócios e planeja se apresentar à polícia.

Imagens capturaram dois suspeitos chegando à casa de Nelson em São Paulo no dia seguinte ao desaparecimento, interpretado como tentativa de desviar as investigações. A polícia mantém sigilo enquanto busca o corpo do empresário e novas evidências para elucidar o caso.

