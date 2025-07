Empresária morre após complicações em cirurgias plásticas em SP Família de Natália Cavanellas busca respostas sobre a morte suspeita Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 10h30 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja quem era a empresária que morreu durante cirurgia plástica em SP

Natália Cavanellas morreu após complicações em cirurgias plásticas realizadas na zona leste de São Paulo. A empresária passou por lipoaspiração, ajustes nas próteses mamárias e aplicação de gordura nos glúteos. A família afirma não ter recebido contato do hospital ou do médico responsável pelo procedimento. A morte foi registrada como suspeita, aguardando confirmação do laudo do IML, com suspeita de embolia gordurosa.

O velório ocorreu na zona sul da cidade, onde familiares e amigos se despediram de Natália, que havia aproveitado uma permuta para realizar os procedimentos simultaneamente. Durante a cirurgia, ela sofreu uma parada cardíaca; apesar das tentativas de reanimação pela equipe médica, seu estado piorou e ela não resistiu.

Embora a defesa do médico alegue que Natália sofreu uma complicação rara e que ele ofereceu assistência à família, os familiares contestam essa versão e buscam esclarecimentos para prevenir futuros incidentes semelhantes.

Assista ao vídeo - Veja quem era a empresária que morreu durante cirurgia plástica em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!